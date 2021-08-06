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  2. В Солигорском районе брат избил сестру бильярдным кием - возбуждено уголовное дело

В Солигорском районе брат избил сестру бильярдным кием - возбуждено уголовное дело

В отношении жителя Солигорского района, избившего родственницу бильярдным кием, возбуждено уголовное дело. 

Фото предоставлено Солигорским РОВД

Инцидент произошел 19 июня около 23.00 в поселке Старобин. 25-летний местный житель во дворе дома поругался с 18-летней двоюродной сестрой. Затем он ушел и вернулся с бильярдным кием, которым стал избивать родственницу. Удары были настолько сильные, что в конце концов инструмент сломался. После этого парень схватил сестру за волосы и протащил по земле. 

- В результате девушка получила серьезные травмы, в том числе перелом подколенной кости. Скорую помощь пострадавшей вызвали очевидцы. После случившегося она проходила длительное лечение. В результате проверки было установлено, что на момент инцидента парень был пьян. По факту избиения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.149 УК РБ. Ранее подозреваемый не привлекался, - сообщили sb.by в Солигорском РОВД. 
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