В Солигорском районе брат избил сестру бильярдным кием - возбуждено уголовное дело

Фото предоставлено Солигорским РОВД

Инцидент произошел 19 июня около 23.00 в поселке Старобин. 25-летний местный житель во дворе дома поругался с 18-летней двоюродной сестрой. Затем он ушел и вернулся с бильярдным кием, которым стал избивать родственницу. Удары были настолько сильные, что в конце концов инструмент сломался. После этого парень схватил сестру за волосы и протащил по земле., - сообщили sb.by в Солигорском РОВД.