В агрогородке Зажевичи Солигорского района 228 частных жилых домов в среду, 9 декабря, оставались без газоснабжения, пишет БЕЛТА.
Согласно информации МЧС, 9 декабря в 13:55 спасателям стало известно о повреждении надземного газопровода диаметром 89 мм (давление 0,3 МПа), причиной которого стало ДТП на ул.Садовой, 29 в агрогородке Зажевичи. Последующего горения не было. Без газоснабжения оставались 228 частных жилых домов.
Проблему удалось решить в тот же день в 19:45.
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В Солигорском районе без газоснабжения оставались более 220 частных жилых домов
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Фото: Виталий ГИЛЬ