В Солигорском районе без газоснабжения оставались более 220 частных жилых домов

Согласно информации МЧС, 9 декабря в 13:55 спасателям стало известно о повреждении надземного газопровода диаметром 89 мм (давление 0,3 МПа), причиной которого стало ДТП на ул.Садовой, 29 в агрогородке Зажевичи. Последующего горения не было. Без газоснабжения оставались 228 частных жилых домов.Проблему удалось решить в тот же день в 19:45.