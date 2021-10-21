В Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии поступили новые экспресс-тесты на COVID-19

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В пик подъема заболеваемости коронавирусом специалисты микробиологической лаборатории Солигорского зонального центра гигиены и эпидемиологии работают в напряженных условиях. Бригада состоит из 1 врача двух лаборантов. Ежедневно они проводят тестирование на обнаружение коронавируса одним из самых эффективных способов - методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), который позволяет с точностью 99% говорить о том, положительный или отрицательный результат. Только в сутки в лабораторию доставляют примерно от 800 до 100 проб на исследование методом ПЦР из Солигорского, Любанского и Слуцкого районов.Для более быстрого проведения анализов ПЦР-методом в лабораторию поступили новые экспресс-тесты.- рассказалаТакже было отмечено, что в связи со сложившейся эпидситуацией изменилось время забора образцов биоматериала для лиц, выезжающих за пределы Беларуси. Теперь исследование методом ПЦР в лаборатории проводится с 11.30 до 13.00.