В Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии поступили новые экспресс-тесты на COVID-19

Тестирование методом ПЦР в регионе теперь будет осуществляться быстрее: в лаборатории Солигорского зонального центра гигиены и эпидемиологии появились новые экспресс-тесты для определения коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в эфире местного телеканала.
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В пик подъема заболеваемости коронавирусом специалисты микробиологической лаборатории Солигорского зонального центра гигиены и эпидемиологии работают в напряженных условиях. Бригада состоит из 1 врача двух лаборантов. Ежедневно они проводят тестирование на обнаружение коронавируса одним из самых эффективных способов - методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), который позволяет с точностью 99% говорить о том, положительный или отрицательный результат. Только в сутки в лабораторию доставляют примерно от 800 до 100 проб на исследование методом ПЦР из Солигорского, Любанского и Слуцкого районов.
Для более быстрого проведения анализов ПЦР-методом в лабораторию поступили новые экспресс-тесты.
- На данный момент у нас закуплены новые тест-системы. С их помощью нам удастся ускорить и частично облегчить нашу работу. Время исследований сокращено: нам нужно примерно на два с половиной - три часа для того, чтобы проверить 94 образца, - рассказала врач-лаборант Солигорского зонального центра гигиены и эпидемиологии Анастасия Акулич.
Также было отмечено, что в связи со сложившейся эпидситуацией изменилось время забора образцов биоматериала для лиц, выезжающих за пределы Беларуси. Теперь исследование методом ПЦР в лаборатории проводится с 11.30 до 13.00.