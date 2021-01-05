В Солигорске женщина попала под колеса автобуса

Авария произошла 31 декабря в 7:00. Водитель автобуса, передвигаясь по улице Октябрьской, совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Прохожая получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение Солигорской ЦРБ.Личность пострадавшей установлена. Ей оказалась 38-летняя местная жительница.В ходе опроса водитель пояснил, что не заметил пешехода. В момент ДТП в автобусе пассажиры отсутствовали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ.Проводится проверка.