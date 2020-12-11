Задержано двое подозреваемых - по факту смерти 60-летней солигорчанки

Утром 10 декабря в Солигорский РОВД поступило сообщение от бригады скорой помощи. Медработников вызвал сын умершей – но на момент приезда бригады женщина уже скончалась. На ее теле были многочисленные повреждения.Медикам и милиционерам мужчина объяснил, что проснулся утром и обнаружил мать с ранениями. Свою причастность к трагедии он отрицал.Так как смерть женщины носила насильственный характер – смерть наступила от травмы головы, в тот же день было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 147 УК.– рассказали в местном райотделе.Сын погибшей и его избранница ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, их действиям будет дана правовая оценка. Ведется следствие.Фото ГИОС Солигорского РОВД