В Солигорске задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в причастности к смерти 60-летней горожанки.
Утром 10 декабря в Солигорский РОВД поступило сообщение от бригады скорой помощи. Медработников вызвал сын умершей – но на момент приезда бригады женщина уже скончалась. На ее теле были многочисленные повреждения.
Медикам и милиционерам мужчина объяснил, что проснулся утром и обнаружил мать с ранениями. Свою причастность к трагедии он отрицал.
Так как смерть женщины носила насильственный характер – смерть наступила от травмы головы, в тот же день было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 147 УК.
– Оперативники отработали несколько версий. Слова сына не нашли подтверждения, в настоящее время он задержан и дает признательные показания. Была задержана и его 33-летняя сожительница, которой не было дома во время приезда скорой помощи и следственно-оперативной группы. Но есть основания полагать, что и она причастна к произошедшему, – рассказали в местном райотделе.
Сын погибшей и его избранница ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, их действиям будет дана правовая оценка. Ведется следствие.
Фото ГИОС Солигорского РОВД
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Задержано двое подозреваемых - по факту смерти 60-летней солигорчанки
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