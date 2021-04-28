В Солигорске сын хотел поджечь мать

Испуганная женщина вызвала милицию. Прибывшие правоохранители успокоили ее сына, - поделились подробностями с sb.by вПо факту семейного скандала мужчину привлекли к административной ответственности, но за угрозу физической расправой женщина к уголовной ответственности привлекать не пожелала. Но за поступок мужчине всё равно придётся ответить – данный факт послужил основанием возбуждения в отношении него уголовного дела по ст. 186 УК (угроза убийством) прокурором по инициативе Солигорского РОВД.В ООПП местного РОВД также добавили, что мужчина судимостей не имеет, но состоит на профилактическом учете за семейно-бытовые скандалы с ноября 2020 года. Сейчас с ним уже проведены две медицинские комиссии для направления в ЛТП, ему дважды выносилось защитное предписание.