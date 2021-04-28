Днём 12 апреля 2021 года ссора, произошедшая между членами семьи, едва ли не закончилась трагедией.
- В тот день безработный горожанин 1984 года рождения выпил спиртное. Он проживал в одной квартире со своей матерью. Между членами семьи случился бытовой конфликт. Солигорчанин вел себя очень агрессивно: 57-летняя женщина спряталась и закрылась от него в комнате. После этого нетрезвый дебошир облил двери легковоспламеняющимся растворителем и начал руками растирать разлитую жидкость . Он угрожал поджечь дверь. Испуганная женщина вызвала милицию. Прибывшие правоохранители успокоили ее сына, - поделились подробностями с sb.by в отделе охраны правопорядка и профилактики Солигорского РОВД.
По факту семейного скандала мужчину привлекли к административной ответственности, но за угрозу физической расправой женщина к уголовной ответственности привлекать не пожелала. Но за поступок мужчине всё равно придётся ответить – данный факт послужил основанием возбуждения в отношении него уголовного дела по ст. 186 УК (угроза убийством) прокурором по инициативе Солигорского РОВД.
В ООПП местного РОВД также добавили, что мужчина судимостей не имеет, но состоит на профилактическом учете за семейно-бытовые скандалы с ноября 2020 года. Сейчас с ним уже проведены две медицинские комиссии для направления в ЛТП, ему дважды выносилось защитное предписание.
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В Солигорске сын хотел поджечь мать
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