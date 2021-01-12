В Солигорске жители трех многоквартирных домов некоторое время оставались без тепла. В здания также не поступала горячая вода, передает БЕЛТА.
– 11 января в 11:05 поступило сообщение о прорыве трубопровода теплотрассы диаметром 159 мм по пр. Мира, 3 в Солигорске Минской области. Без теплоснабжения и горячего водоснабжения оставались три многоквартирных жилых дома, – рассказали в пресс-службе МЧС.
Водоснабжение потребителей было восставлено в 17:00.
Фото: pixabay.com
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В Солигорске сразу в трех многоквартирных домах временно отсутствовало тепло и горячая вода
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