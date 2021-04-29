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  2. В Солигорске школьник из любопытства поджег велосипед матери своего товарища

В Солигорске школьник из любопытства поджег велосипед матери своего товарища

17 апреля апреля 33-летняя горожанка сообщила в местный райотдел милиции, что кто-то поджег колесо и щиток ее велосипеда, который стоял на лестничной площадке в их подъезде. 


– Правоохранители установили, что к этому может быть причастен 11-летний товарищ сына заявительницы. Но конфликта между ребятами не было. Школьник пошел на такой поступок из любопытства. Изначально мальчик отрицал свою вину и указывал на третьих лиц. Но ему не удалось обмануть сотрудников милиции: в ходе допроса он признался, что нашел спички и ради интереса решился поджечь двухколесный транспорт, – прокомментировали sb.by в Солигорском РОВД. 


– По законодательству в действиях малолетнего формально усматривается состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 339, ч. 2 ст. 218 УК  (злостное хулиганство, умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом), но, принимая во внимание ст. 27 УК, малолетний на момент совершения данного преступления не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Родители поджигателя уже возместили причиненный ущерб. В отношении ребенка будет осуществляться индивидуальная профилактическая работа, – пояснил начальник инспекции по делам несовершеннолетних Солигорского РОВД Максим Сосукевич.


Фото Солигорского РОВД
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