В Солигорске ребенок внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля

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Подробности ДТП sb.by рассказали в– прокомментировали в райотделе милиции.Известно, что тем вечером пострадавший гулял на улице без сопровождения взрослых. Его родители были на работе.В милиции обращаются к водителям и просят быть предельно внимательными при движении во дворах. Скорость следует выбирать в зависимости от дорожной обстановки.Видео УГАИ УВД Минского облисполкома