Несчастный случай произошел вечером 9 июня на дворовой территории по ул. Козлова в Солигорске.
Подробности ДТП sb.by рассказали в ГИОС Солигорского РОВД.
– 32-летний солигорчанин был за рулем автомобиля «Фольксваген Шаран». Двигаясь по дворовой территории возле дома № 11, он совершил наезд на выбежавшего из-за кустарниковых насаждений семилетнего мальчика. Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован, – прокомментировали в райотделе милиции.
Известно, что тем вечером пострадавший гулял на улице без сопровождения взрослых. Его родители были на работе.
В милиции обращаются к водителям и просят быть предельно внимательными при движении во дворах. Скорость следует выбирать в зависимости от дорожной обстановки.
Видео УГАИ УВД Минского облисполкома
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В Солигорске ребенок внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля
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