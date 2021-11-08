В Солигорске пропал подросток – найти его помогли милиционеры и волонтеры

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Об этом sb.by рассказали в ГИОС Солигорского РОВД.– пояснили в райотделе.Подробности происшествия рассказалПо факту произошедшего проводится проверка. По имеющейся информации, противоправных действий в отношении подростка не совершалось.