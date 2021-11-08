В Солигорске пропал подросток – найти его помогли милиционеры и волонтеры

Днем 7 ноября в милицию сообщили о том, что нужна помощь в поиске подростка. Вечером мальчика нашли.
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Об этом sb.by рассказали в ГИОС Солигорского РОВД.
– В минувшее воскресенье в милицию поступило сообщение о том, что из дома ушел несовершеннолетний и его местонахождение неизвестно. В ходе проведения поисковых мероприятий, в которых были задействованы милиционеры и волонтеры, около 21:40 несовершеннолетний был обнаружен на территории Солигорска. С ним все было в порядке, – пояснили в райотделе.
Подробности происшествия рассказал начальник инспекции по делам несовершеннолетних Солигорского РОВД Максим Сосукевич:
– Подросток покинул жилище, оставив записку: «Спасибо за всё, до свидания! Счастья, здоровья». Он взял свои вещи и уехал на велосипеде. Когда мальчика нашли, он пояснил, что уехал, так как любит путешествовать. Не предупредил родителей, так как думал, что они его не отпустят.
По факту произошедшего проводится проверка. По имеющейся информации, противоправных действий в отношении подростка не совершалось.