В Солигорске по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве

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На место выбыла следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска опросили очевидцев и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.Спустя несколько часов удалось установить личность подозреваемого, 41-летнего знакомого погибшего мужчины. Его удалось задержать с помощью служебной собаки Департамента охраны МВД.Очевидцы пояснили, что двое мужчин встретились на улице; между ними возникла ссора, в результате которой один из них нанес обидчику смертельное ранение ножом в шею.Известно, что фигурант уже имеет судимость за незаконный оборот наркотиков.Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за убийство.Видео МВД