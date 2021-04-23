В Солигорске по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве

Вечером 22 апреля местные жители сообщили в милицию, что обнаружили труп мужчины во дворе одного из многоквартирных жилых домов. Об этом информирует Telegram-канал пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
На место выбыла следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска опросили очевидцев и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.
Спустя несколько часов удалось установить личность подозреваемого, 41-летнего знакомого погибшего мужчины. Его удалось задержать с помощью служебной собаки Департамента охраны МВД.
Очевидцы пояснили, что двое мужчин встретились на улице; между ними возникла ссора, в результате которой один из них нанес обидчику смертельное ранение ножом в шею.
Известно, что фигурант уже имеет судимость за незаконный оборот наркотиков.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за убийство.
Видео МВД
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