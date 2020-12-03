В Солигорске нетрезвый мужчина с ножом приставал к прохожим

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Милиционеры выбыли на место и задержали пьяного 44-летнего мужчину, который вел себя неадекватно. Установили, что данный гражданин уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, кражу, грабеж и разбой.– рассказали в ОДС Солигорского РОВД.Составлены протоколы по ст. 17.3 и 23.4 КоАП Республики Беларусь – за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и неповиновение законным требованиям сотрудников милиции. По факту произошедшего проводится проверка.Солигорчанин протрезвел и пояснил, что употреблял спиртное дома. Выйдя на улицу, посетил столовую, а затем отправился в одно из городских кафе. Так как был сильно пьян, заблудился и стал спрашивать дорогу у прохожих. Наличие у него с собой ножа он объяснил тем, что занимался хозяйственными работами и забыл его снять, отправляясь гулять.