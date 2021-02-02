Из-за аварии в 8 многоквартирных и 187 частных домов Солигорска и Кричева не поступала вода, передает БЕЛТА.
– 1 февраля в 14:19 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения по ул. К. Заслонова, 46а в Солигорске Минской области. Без холодного водоснабжения оставались 4 многоквартирных жилых дома и магазин. В 18:00 водоснабжение потребителей восстановлено, – сообщили в пресс-службе МЧС.
В понедельник, 1 февраля, поступило сообщение о прорыве трубопровода по ул. Вокзальной, 42 в Кричеве Могилевской области. Авария произошла в 16:00 и оставила без воды 4 многоквартирных и 187 частных жилых домов, 2 детских сада. Последствия прорыва трубопровода были устранены в 21:40.
Фото: pixabay.com
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В Солигорске и Кричеве из-за прорыва трубопровода без воды оставались 8 многоквартирных и 187 частных домов
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