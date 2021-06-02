В Солигорске гости после застолья избили хозяина квартиры до смерти

54-летний горожанин пригласил к себе в гости малознакомую 31-летнюю женщину: они стали вместе распивать спиртное. К застолью присоединился и 42-летний сожитель дамы. Когда алкоголь закончился, гости стали требовать добавки, но запасы хозяина иссякли. Нетрезвой паре это не понравилось, вспыхнула ссора. Визитеры избили до смерти своего нового знакомого и скрылись. Тело мужчины обнаружил его сосед. Владельцу квартиры были причинены многочисленные травмы, среди которых переломы свода основания черепа, двух ребер, разрывы правой и левой почек, перелом подъязычной кости.В ГИОС Солигорского РОВД пояснили, что особо тяжкое преступление было раскрыто по горячим следам: еще до того момента, как были получены сведения от экспертов об отпечатках пальцев и иных следах на месте преступления, подозреваемые были задержаны оперативниками. Личности гостей установили с помощью камер видеонаблюдения.В отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 139 УК. В райотделе милиции добавили, что оба фигуранта ранее были судимы.Фото ГИОС Солигорского РОВД