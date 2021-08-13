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В Солигорске два человека пострадали при пожаре в подвале пятиэтажки

В Солигорске при пожаре в подвале пострадали два человека. 

Фото: БЕЛТА
 
Инцидент произошел 12 августа в пятиэтажном жилом доме по улице Козлова. В 17.53 сотрудникам МЧС от очевидцев поступило сообщение о пожаре в подвале с ограниченным доступом. 

- По приезду спасатели наблюдали задымление. Внутри подвала находились два человека, они самостоятельно покинули помещение. Мужчина 1994 года рождения и женщина 1975 года рождения с ожогами доставлены в больницу. Причина пожара устанавливается. Эвакуация жильцов дома не понадобилась, - сообщила sb.by официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович. 
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