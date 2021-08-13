В Солигорске два человека пострадали при пожаре в подвале пятиэтажки

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БЕЛТА

Инцидент произошел 12 августа в пятиэтажном жилом доме по улице Козлова. В 17.53 сотрудникам МЧС от очевидцев поступило сообщение о пожаре в подвале с ограниченным доступом.ь, - сообщила sb.by