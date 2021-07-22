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В Сочи закрыли все пляжи из-за надвигающихся ливней

Сегодня все пляжи в Сочи закрыли для посетителей, поскольку в населенном пункте объявлено штормовое предупреждение. На город вновь могут обрушиться мощные ливни, информирует ТАСС.


–Пляжи курорта останутся закрытыми для купания на время действия штормового предупреждения. На пляжных территориях дежурят спасатели, которые предупреждают туристов о запрете на купание в море во время шторма, – отметила пресс-служба городской администрации.

Запрет на посещение пляжей действует всего лишь сутки.

Фото: pixabay.com
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