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  2. В Сочи закроют пляжи из-за надвигающейся непогоды

В Сочи закроют пляжи из-за надвигающейся непогоды

Пляжи Сочи будут недоступны для туристов и местных жителей во время действия экстренного предупреждения до 26 сентября, передает РИА Новости.


Как сообщалось ранее, с 25 сентября в городе будет действовать экстренное предупреждение, связанное с надвигающейся непогодой. В связи с этим все пляжи курорта будут закрыты до 26 сентября.

"На время действия штормового предупреждения пляжные территории курорта будут закрыты для купания. Правоохранительному блоку, казачеству и Росгвардии поручено обеспечить охрану правопорядка", – уточнили информацию в пресс-службе муниципалитета.

В настоящее время все городские службы, в том числе круглосуточный оперативный штаб, занимаются подготовкой по предупреждению последствий непогоды. Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил подготовить в курортном населенном пункте объекты для временного размещения граждан в случае подтопления.

Фото: pixabay.com
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