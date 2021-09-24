В Сочи закроют пляжи из-за надвигающейся непогоды

Пляжи Сочи будут недоступны для туристов и местных жителей во время действия экстренного предупреждения до 26 сентября, передает РИА Новости.
Как сообщалось ранее, с 25 сентября в городе будет действовать экстренное предупреждение, связанное с надвигающейся непогодой. В связи с этим все пляжи курорта будут закрыты до 26 сентября.
"На время действия штормового предупреждения пляжные территории курорта будут закрыты для купания. Правоохранительному блоку, казачеству и Росгвардии поручено обеспечить охрану правопорядка", – уточнили информацию в пресс-службе муниципалитета.
В настоящее время все городские службы, в том числе круглосуточный оперативный штаб, занимаются подготовкой по предупреждению последствий непогоды. Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил подготовить в курортном населенном пункте объекты для временного размещения граждан в случае подтопления.
Фото: pixabay.com