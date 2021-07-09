Сегодня в Сочи произошла авария: в результате опрокидывания автобуса пострадали двенадцать человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
– По предварительной информации, пострадали 12 человек, погибших нет, – пояснили в ведомстве.
По данным городского подразделения ГИБДД, всего в автобусе было тридцать человек. В помощи медиков нуждались восемь пострадавших.
Известно, что автобус съехал в кювет. Это случилось в селе Барановка. Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Porter.
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В Сочи в ДТП с автобусом пострадали 12 человек
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