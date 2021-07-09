В Сочи в ДТП с автобусом пострадали 12 человек

– пояснили в ведомстве.По данным городского подразделения ГИБДД, всего в автобусе было тридцать человек. В помощи медиков нуждались восемь пострадавших.Известно, что автобус съехал в кювет. Это случилось в селе Барановка. Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Porter.