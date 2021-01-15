С мая начнут курсировать два катера в качестве маршрутного такси. Они будут ездить из Сочи в Имеретинскую бухту и поселок Лазаревское, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
В администрации города отметили, что такая идея будет воплощена с помощью инвестора. Он поможет в приобретении пассажирских катеров и организации сервиса брони и продажи билетов.
– Уже к курортному сезону в акватории Сочи появится морское такси. Это будет новый экскурсионный маршрут. Жители получат возможность быстро передвигаться между отдаленными районами Большого Сочи, – сказано в сообщении.
Уточняется, что два пассажирских судна, обладающих высокими скоростными и техническими характеристиками, вместимостью двадцать пассажиров будут оборудованы кондиционерами, туалетами и комфортными креслами авиационного типа. Для пилотного запуска проекта их произведет компания "Судостроительная верфь "Фортуна", образованная в Сочи в 2018 году. Договор на производство катеров уже заключен, скоро начнется их сборка.
– Суда будут курсировать в двух направлениях: из Сочинского морского порта в порт Имеретинский и микрорайон Лазаревское. Пробные рейсы морского такси запустят в мае, – высказалась инвестор проекта, депутат городского собрания Сочи Анна Невзорова.
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В Сочи появятся морские маршрутки
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