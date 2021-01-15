В Сочи появятся морские маршрутки

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В администрации города отметили, что такая идея будет воплощена с помощью инвестора. Он поможет в приобретении пассажирских катеров и организации сервиса брони и продажи билетов.– сказано в сообщении.Уточняется, что два пассажирских судна, обладающих высокими скоростными и техническими характеристиками, вместимостью двадцать пассажиров будут оборудованы кондиционерами, туалетами и комфортными креслами авиационного типа. Для пилотного запуска проекта их произведет компания "Судостроительная верфь "Фортуна", образованная в Сочи в 2018 году. Договор на производство катеров уже заключен, скоро начнется их сборка.– высказалась инвестор проекта, депутат городского собрания Сочи Анна Невзорова.