В ближайшее время в Сочи появится пляж, свободный от коронавирусной инфекции. Посетители смогут войти на его территорию только после предъявления некоторых документов, подтверждающих отсутствие COVID-19, информирует ТАСС.
– Одна из гостиниц изъявила желание провести пилотный проект – так называемый пляж, свободный от ковида, – уточнила заместитель главы Сочи Инна Петухова. Она также добавила, что на иные пляжи подобные ограничения распространяться не будут.
Чтобы попасть на свободный от коронавирусной инфекции пляж, нужно взять с собой ПЦР-тест, справку о том, что посетитель переболел COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более полугода, или сертификат о вакцинации.
Пилотный проект стартует на будущей неделе. Пробной площадкой станет пляж гостиницы "Лазурная". Уточняется, что детей ограничения не коснутся.
Фото: pixabay.com
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В Сочи появится пляж, свободный от коронавируса
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