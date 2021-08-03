Сотрудник полиции в Сочи пригрозил бросить туристок в воду. Девушки были пьяны и нарушали общественный порядок. Об этом сообщает РИА Новости.
В соцсетях появилось видео, на котором сотрудник Сочинского линейного управления МВД России на транспорте грубо отвечает на заманивания туристок. Правоохранитель грозился бросить женщин в воду.
– Его действиям будет дана правовая оценка. Начальником управления на транспорте МВД России по ЮФО поручено проведение служебной проверки, – говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1225
В Сочи полицейский пригрозил бросить туристок в воду
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter