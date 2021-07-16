В Сочи эвакуировали одного из пропавших подростков. На помощь второму, который получил травму,
отправлены спасатели. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южно-регионального поискового спасательного отряда.
Иллюстративное фото
Двое шестнадцатилетних парней отправились в поход на гору Сахарная и перестали выходить на связь. В ночь с 13 на 14 июля их поиском стали заниматься группы спасателей, позже к ним присоединились полицейские, следователи-криминалисты и росгвардейцы.
В пресс-службе пояснили, что сегодня в девять утра оперативным дежурным поступила информация о том, что нашли одного из заблудившихся подростков – 16-летнего туриста из Нижнего Новгорода. Юноша рассказал, что его друг был ранен и не смог самостоятельно передвигаться.
– Когда ребята услышали звук летящего вертолета они поняли, что их ищут. Так как один из подростков получил травму, другой отправился искать спасателей. Он сам вышел к базовому лагерю сотрудников Росгвардии, расположенному между горами Сахарная и Амуко, – сказано в сообщении.
– Несовершеннолетний был эвакуирован вертолетом МЧС России, а к его товарищу были направлены спасатели, – добавили в пресс-службе отряда.
В СУСК рассказали, что был найден и травмированный подросток. Он транспортируется авиацией для оказания неотложной помощи.
Фото: pixabay.com
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В Сочи нашли пропавших в горах подростков
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