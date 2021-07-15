Свободный от COVID-19 пляж появился в Сочи. Попасть туда можно, только имея сертификат о вакцинации, документ о перенесенной болезни или отрицательный результат теста. Об этом сообщает РИА Новости.
Иллюстративное фото
Пляж начал работать сегодня. Его открыли по инициативе гостиницы "Рэдиссон Лазурная" на Курортном проспекте.
При входе на пляж висит табличка "COVID Free Пляж", документы у гостей на входе проверяет охранник.
Отмечается, что попасть туда пытались туристы без необходимых документов.
Сегодня утром на пляже отдыхали уже несколько десятков человек.
Фото: pixabay.com
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В Сочи начал работать свободный от коронавируса пляж
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