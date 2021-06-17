В Сочи избили экс-солиста "Лесоповала"

Видео, на котором человек, который представился Казанцевым, было размещено в соцсетях. Мужчина рассказал, что отработал концерт на одной из площадок в Адлерском районе курорта. После выступления у него якобы произошла ссора с хозяйкой гостиницы, где артист временно проживал. Затем в конфликт вступил муж женщины. Он и избил экс-солиста "Лесоповала".По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Позже Казанцев рассказал о своем самочувствии:говорит Казанцев