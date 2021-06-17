В Сочи избили экс-солиста группы "Лесоповал" Руслана Казанцева. Об этом сообщает РИА Новости.
Видео, на котором человек, который представился Казанцевым, было размещено в соцсетях. Мужчина рассказал, что отработал концерт на одной из площадок в Адлерском районе курорта. После выступления у него якобы произошла ссора с хозяйкой гостиницы, где артист временно проживал. Затем в конфликт вступил муж женщины. Он и избил экс-солиста "Лесоповала".
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Позже Казанцев рассказал о своем самочувствии:
– В данный момент у меня тяжелейшая черепно-мозговая травма. Это тяжкие последствия. Тяжкие увечья, – говорит Казанцев. – Мое состояние – ужасное. Я с трудом кушаю жидкую пищу. Мне помогают передвигаться, делают капельницы, уколы.
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В Сочи избили экс-солиста "Лесоповала"
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