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В Сочи девушка сорвалась со скалы, когда делала фото

Она выжила, но, возможно, получила серьезную травму, уточняет РИА Новости.


Инцидент произошел в районе водопада второго притока реки Кутарка. Очевидцы увидели, как девушка, делая фото, сорвалась со скального уступа. Они позвонили в МЧС. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь и эвакуировали ее к машине скорой.

Как уточнили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, очевидцы говорили, что девушка поскользнулась и что высота падения составила несколько метров. «Возможно, в результате пострадавшая получила травму позвоночника», – добавили в пресс-службе.

Фото: РИА Новости
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