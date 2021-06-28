Она выжила, но, возможно, получила серьезную травму, уточняет РИА Новости.
Инцидент произошел в районе водопада второго притока реки Кутарка. Очевидцы увидели, как девушка, делая фото, сорвалась со скального уступа. Они позвонили в МЧС. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь и эвакуировали ее к машине скорой.
Как уточнили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, очевидцы говорили, что девушка поскользнулась и что высота падения составила несколько метров. «Возможно, в результате пострадавшая получила травму позвоночника», – добавили в пресс-службе.
Фото: РИА Новости
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В Сочи девушка сорвалась со скалы, когда делала фото
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