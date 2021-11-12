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В СНГ утвержден план мероприятий на пятилетку по инновационному сотрудничеству

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств утвердил Комплексный план мероприятий на 20212025 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2030 года. Заседание совета прошло сегодня в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

Фото: БЕЛТА

В план включены конкретные мероприятия, инициативы и проекты с указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения. Они распределены по пяти разделам, касающимся нормативно-правового, организационного, информационного, финансового и кадрового обеспечения реализации программы.

Выполнение комплексного плана позволит создать условия для достижения таких качественных результатов реализации программы, как укрепление позиций государств СНГ в новой архитектуре мировой хозяйственной системы, развитие межгосударственного инновационного сотрудничества, создание научно-технического и технологического заделов для организации масштабного производства наукоемких конкурентоспособных товаров и услуг в рамках общего инновационного пространства Содружества.

В пресс-службе напомнили, что Межгосударственная программа инновационного сотрудничества до 2030 года была подписана 6 ноября 2020 года и стала уже вторым аналогичным документом, принятым на пространстве СНГ.

Программа учитывает требования современной теории прогнозирования, стратегического планирования и национального программирования по выработке и реализации долгосрочных стратегических решений в рамках межгосударственного сотрудничества по регулированию и развитию рыночной экономики.

В документе большое внимание уделено вопросам широкого привлечения внебюджетных источников финансирования межгосударственных инновационных проектов. Особенностью программы является также наличие инициатив (помимо инновационных проектов и мероприятий), которые направлены на обеспечение функционирования последовательной, всеобъемлющей и прозрачной системы эффективного и согласованного международного инновационного, научно-технического и промышленного сотрудничества, а также на облегчение доступа к возможностям программы широкого круга исследователей, инженеров и ученых, бизнес-структур, других заинтересованных сторон.
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