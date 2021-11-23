В СНГ продолжат работу над запуском практической деятельности комиссии по правам человека

Сегодня в штаб-квартире Содружества в Минске состоялось очередное заседание экспертной группы по вопросам создания комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ.
В мероприятии, которое прошло в формате видеоконференции, приняли участие представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.
На заседании эксперты согласовали проект положения о комиссии по правам человека Содружества, определив, что по некоторым его пунктам необходимо дополнительное обсуждение. С учетом этого участники заседания решили продолжить совместную деятельность государств СНГ по обеспечению прав и основных свобод человека и запланировали провести очередное заседание экспертной группы 27 января 2022 года.
Фото из архива БЕЛТА