В СНГ предлагают принять меры по развитию детского и юношеского чтения

В заседании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Исполнительного комитета СНГ.Вопрос о мерах по поддержке детского и юношеского чтения был озвучен российской стороной. Отмечалось, что в РФ разработан проект Программы поддержки детского и юношеского чтения, который предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных мер, направленных на повышение читательской активности и развитие культурных и читательских компетенций детей и юношества. После утверждения Программы российская сторона будет готова презентовать ее на очередном заседании Межгоссовета по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии в качестве возможного образца для разработки аналогичных программ поддержки детского и юношеского чтения в государствах – участниках СНГ.Участники заседания Совета подвели итоги XVIII Международного конкурса «Искусство книги» стран СНГ и обсудили подготовку к проведению следующего конкурса. Решено, что в следующем году «Искусство книги» пройдет под знаком Года народного творчества и культурного наследия.Кроме того, члены Межгоссовета обсудили также вопросы, касающиеся проведения конкурса книготорговых предприятий государств – участников СНГ, мероприятий в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения, посвященных 30-летию Содружества, деятельности органов отраслевого сотрудничества.