В СНГ планируют разработать план сотрудничества в области фундаментальных наук

В СНГ предлагают разработать план сотрудничества в области фундаментальных наук. Его основу составят инициативы, высказанные в ходе III Форума ученых государств – участников СНГ. Об этом проинформировали в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
Как отметил директор департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ Алексей Сазонов, предполагается, что план будет рассчитан на двухлетний период и утвержден на уровне Совета глав правительств Содружества. «Мы хотим собрать в один документ все самые актуальные и интересные предложения, прозвучавшие на форуме. Свои инициативы смогут представить также и все заинтересованные страны», – отметил он.
Заместитель председателя Президиума НАН Беларуси, председатель Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств – участников СНГ Сергей Килин подчеркнул, что особый интерес участников форума вызвали направления научных исследований, касающиеся экологии, освоения космоса, биотехнологий, цифровизации. Представители научного сообщества стран Содружества высказывались за активизацию сотрудничества в этих сферах. Как добавил Сергей Килин, в ходе форума также были озвучены проблемные моменты взаимодействия в научной сфере на пространстве Содружества, обозначены пути их решения.
К слову, представители научного сообщества государств – участников СНГ по итогам форума приняли декларацию в контексте глобальных вызовов. Подробнее почитать об этом можно здесь.