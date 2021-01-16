Сотрудниками Сморгонского РОСК проводится проверка по факту пожара, в результате которого пострадал трехлетний ребенок.
Инцидент произошел днем 15 января в агрогородке Раковцы.
По данным следствия, сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании в частном доме. Там находились 56-летний местный житель с трехлетним пасынком своего брата.
– Мужчина с ребенком получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали. Рассматриваемая версия пожара – неисправное состояние электропроводки, – сообщила официальный представитель СК Гродненской области Мария Тушинская.
Следователями проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначен ряд экспертиз.
Фото: СК
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В Сморгонском районе при пожаре пострадал трехлетний ребенок
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