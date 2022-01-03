В Сморгонском районе перевернулась маршрутка: пострадали восемь человек

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По предварительной информации, водитель маршрутки не учел погодные условия, микроавтобус Mercedes вылетел в кювет и перевернулся.В результате ДТП пассажирка получила закрытый перелом лодыжки. У водителя и еще шестерых пассажиров ссадины и ушибы, после оказания медицинской помощи их отпустили домой.Установлено, что водитель маршрутки двигался с допустимой на этом участке дороги скоростью.По факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.