В Сморгонском районе легковушка врезалась в грузовик

Авария произошла около девяти часов вечера в воскресенье 26 июля на автодороге Р63 возле деревни Ореховка Сморгонского района, проинформировали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.





Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что произошло столкновение легкового Audi и грузовика Volvo. В результате ДТП водитель легковушки оказался зажат в салоне.





Спасателями при помощи специального инструмента водитель был деблокировали. С травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу. Водитель грузового автомобиля не пострадал.







