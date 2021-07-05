В Сморгонском районе мать спасла тонувшего в пруду четырехлетнего сына

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Известно, что 2 июля четырехлетний мальчик был дома со своей матерью. Днем он отправился на прогулку. Спустя некоторое время женщина обнаружила сына без сознания в пруду на приусадебном участке. Она тут же сделала сыну массаж сердца, освободила легкие от воды, вызвала медиков.Ребенка госпитализировали. Сейчас с ним все в порядке.Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены родственники и соседи. По данному факту Сморгонский РОСК проводит проверку.