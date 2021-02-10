В Сморгони пьяная женщина попала в ДТП на угнанной машине

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По версии милиционеров, 8 февраля около 21:00 гражданка находилась вблизи дома по улице Ленина в состоянии алкогольного опьянения. Рядом был расположен магазин. К нему подъехал 34-летний местный житель. Из своего автомобиля мужчина вышел на пару минут, поэтому решил не закрывать его: даже ключи оставил в замке зажигания.Нетрезвая женщина решила воспользоваться этим. Она села в чужое авто и уехала. Правда, на ближайшем повороте не справилась с управлением и совершила дорожно-транспортное происшествие.Через несколько минут потерпевший вышел из магазина и обнаружил пропажу. Об этом он сообщил в местный райотдел. В итоге подозреваемая была задержана сотрудниками патрульно-постовой службы милиции.Действия гражданки квалифицированы по ч. 1 статьи 214 УК – «Угон транспортного средства или маломерного судна». Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, но попадала в поле зрения милиции за совершение административных правонарушений.Видео МВД