На одной из улиц Сморгони при строительстве теплотрассы обнаружили костные останки, сообщает БЕЛТА.
Фото ГКСЭ по Гродненской области
Об этом рабочие рассказали милиции. Для осмотра местности выехала следственно-оперативная группа со специалистами Ошмянского межрайонного отдела ГКСЭ.
– Предварительно специалистами ГКСЭ установлено, что костные останки принадлежат скелету человека. Захоронению более пятидесяти лет. Останки направлены на судебную медико-криминалистическую экспертизу, – рассказала официальный представитель УГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич.
Ежегодно в управлении ГКСЭ по Гродненской области проводится более десяти медико-криминалистических исследований человеческих костных останков, обнаруженных при земляных работах, а также во время раскопок на местах боев или захоронений времен Великой Отечественной войны.
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В Сморгони при прокладке теплотрассы нашли костные останки
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