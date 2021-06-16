В Сморгони при прокладке теплотрассы нашли костные останки

Фото ГКСЭ по Гродненской области

Об этом рабочие рассказали милиции. Для осмотра местности выехала следственно-оперативная группа со специалистами Ошмянского межрайонного отдела ГКСЭ.– рассказала официальный представитель УГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич.Ежегодно в управлении ГКСЭ по Гродненской области проводится более десяти медико-криминалистических исследований человеческих костных останков, обнаруженных при земляных работах, а также во время раскопок на местах боев или захоронений времен Великой Отечественной войны.