В Смолевичском районе произошел прорыв трубопровода. Из-за аварии холодная вода не поступала в 286 частных домов, передает БЕЛТА.
Инцидент случился 14 января.
– В 18:45 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 110 мм по ул. Молодежной в агрогородке Слобода Смолевичского района Минской области. Без водоснабжения оставались 286 частных жилых домов, – сообщили в пресс-службе МЧС.
Последствия аварии удалось устранить в 23:00.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
663
В Смолевичском районе из-за аварии 286 частных домов оставались без холодной воды
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter