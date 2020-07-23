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  2. В Смолевичах возле железной дороги нашли полуторагодовалого мальчика

В Смолевичах возле железной дороги нашли полуторагодовалого мальчика

В Смолевичах на железнодорожном остановочном пункте вчера утром обнаружили полуторагодовалого малыша. Он был в одном нательном белье и носках.


Участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Смолевичского РОВД младший лейтенант милиции Полина Горлач, произведя поквартирный обход близлежащих домов, установила личность матери ребенка и направилась по адресу проживания семьи. Сотрудников милиции встретила растерянная женщина, которая самостоятельно искала сына.

– Мать мальчика, которого зовут Артем, проводила мужа на работу, после чего закрыла входную дверь на защелку и уснула вместе с сыном, – рассказал официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев. – Ребенок проснулся, открыл входную дверь квартиры и вышел на улицу. Там он направился в сторону близлежащего железнодорожного остановочного пункта, где его около девяти часов утра и заметили граждане. Следует отметить, что семья благополучная.

Женщина поблагодарила граждан и сотрудников милиции, выразив особую благодарность участковому инспектору ИДН Смолевичского РОВД Полине Горлач за проявленную чуткость и заботу о ее ребенке.

В милиции напоминают родителям, что оставлять малолетних детей без присмотра нельзя. От этого зависит их безопасность.

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Фото: Денис МАЛЫШИЦ
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