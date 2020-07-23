В Смолевичах возле железной дороги нашли полуторагодовалого мальчика

Участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Смолевичского РОВД младший лейтенант милиции Полина Горлач, произведя поквартирный обход близлежащих домов, установила личность матери ребенка и направилась по адресу проживания семьи. Сотрудников милиции встретила растерянная женщина, которая самостоятельно искала сына., – рассказалЖенщина поблагодарила граждан и сотрудников милиции, выразив особую благодарность участковому инспектору ИДН Смолевичского РОВД Полине Горлач за проявленную чуткость и заботу о ее ребенке.В милиции напоминают родителям, что оставлять малолетних детей без присмотра нельзя. От этого зависит их безопасность.