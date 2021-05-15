Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел, рассказал, что ДТП произошло сегодня утром в Сафоновском районе Смоленской области.
– Дорожно-транспортное происшествие с участие большегрузного автомобиля и микроавтобуса произошло сегодня в 6:30 утра. В микроавтобусе находились 20 человек. По предварительной информации, которую мы получили от УМВД по Смоленской области, погибших в ДТП нет.
Вместе с тем Анатолий Глаз рассказал, что в аварии пострадали и были госпитализированы 13 человек. Все они граждане нашей страны.
– Состояние 10 из них оценивается как средней тяжести. Двое находятся в тяжелом состоянии, один человек – в крайне тяжелом состоянии, – рассказал Глаз.
По его словам, консульские отделы активно занимаются решением ситуации и конструктивно взаимодействуют с российской стороной, которая оказывает пострадавшим всю необходимую помощь. Соответствующая работа продолжается.
Как сообщили в УМВД России по Смоленской области, авария произошла на 298-км автодороги М1. За рулем большегрузного автомобиля "Вольво" находился водитель 1988 года рождения, микроавтобусом "Фольксваген" управлял водитель 1979 года рождения.
– По предварительным данным, столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции водителем "Вольво", – рассказали в российской полиции, уточнив, что столкновение произошло на перекрестке перед светофором.
Также в пресс-службе Администрации Смоленской области сообщили, что скорая помощь приехала на место происшествия через 9 минут. Пострадавшие доставлены в Клиническую больницу скорой медицинской помощи. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается в полном объеме. В настоящее время состояние пациентов оценивается как легкой и средней тяжести, стабильное. Более подробную информацию о пострадавших родственники могут получить по телефону 8 (4812) 242-000 (добавочный 200).
Фото: 67.мвд.рф
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В Смоленской области произошло серьезное ДТП, пострадали белорусы
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