В Слуцком районе три человека тонули в колодце: спасти удалось не всех

Заявительница была в панике. Карьер, о котором говорила женщина, в действительности оказался колодцем очистных сооружений – бетонные кольца диаметром восемь метров, сверху – плиты перекрытия, расстояние от которых до поверхности воды – около полутора метров, глубина воды – около двух.Очевидцы рассказали, что недалеко от колодца отдыхала компания людей. Одна из женщин попросила свою подругу сфотографировать ее на краю колодца, не удержала равновесие и упала в воду. Отдыхавший с ними мужчина прыгнул в воду, чтобы спасти ее. Очевидцы также пытались помочь тонувшим, подавая им одежду, чтобы удержать их над водой. Но мужчина долго не смог оставаться на поверхности и ушел под воду. Очевидица, вызывавшая спасателей, позвала на помощь еще и своего 17-летнего родственника, который также прыгнул в воду и до прибытия подразделений МЧС помогал тонувшей женщине удерживаться на поверхности.В пресс-службе ведомства пояснили, что на момент прибытия спасателей тонущая женщина была почти без сил., – уточнили в пресс-службе.Работниками МЧС при помощи спасательного круга и багра спасены женщина 1980 года рождения и молодой человек 2004 года рождения. Женщину передали медикам, после осмотра она была госпитализирована в учреждение здравоохранения. Парень в медицинской помощи не нуждался.К месту происшествия также прибыла маневренно-поисковая группа ОСВОД Солигорского района, работниками которой из воды был извлечен утонувший мужчина 1981 года рождения.Фото: пресс-службы МЧС