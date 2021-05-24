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  2. В Слуцком районе три человека тонули в колодце: спасти удалось не всех

В Слуцком районе три человека тонули в колодце: спасти удалось не всех

Днем 23 мая слуцким спасателям поступило сообщение о том, что в карьере в агрогородке Мелешки тонут люди. На место происшествия выбыли сотрудники аварийно-спасательной части № 1 г. Слуцка. Об этом информирует пресс-служба МЧС. 


Заявительница была в панике. Карьер, о котором говорила женщина, в действительности оказался колодцем очистных сооружений – бетонные кольца диаметром восемь метров, сверху – плиты перекрытия, расстояние от которых до поверхности воды – около полутора метров, глубина воды – около двух. 

Очевидцы рассказали, что недалеко от колодца отдыхала компания людей. Одна из женщин попросила свою подругу сфотографировать ее на краю колодца, не удержала равновесие и упала в воду. Отдыхавший с ними мужчина прыгнул в воду, чтобы спасти ее. Очевидцы также пытались помочь тонувшим, подавая им одежду, чтобы удержать их над водой. Но мужчина долго не смог оставаться на поверхности и ушел под воду. Очевидица, вызывавшая спасателей, позвала на помощь еще и своего 17-летнего родственника, который также прыгнул в воду и до прибытия подразделений МЧС помогал тонувшей женщине удерживаться на поверхности.


В пресс-службе ведомства пояснили, что на момент прибытия спасателей тонущая женщина была почти без сил. 

– Мы бросили спасательный круг, за который мог держаться парень, находившийся в воде, – уточнили в пресс-службе. – Пожарный Алексей Димиртук спустился в воду, страхуемый при помощи пожарного пояса и веревки, и стал удерживать тонувшую. Мы опустили парню багор. После того как он подтянулся выше, за руки вытащили его из колодца. В то же время мой коллега максимально вытолкнул женщину, чтобы мы смогли поднять ее за руки.  

Работниками МЧС при помощи спасательного круга и багра спасены женщина 1980 года рождения и молодой человек 2004 года рождения. Женщину передали медикам, после осмотра она была госпитализирована в учреждение здравоохранения. Парень в медицинской помощи не нуждался.

К месту происшествия также прибыла маневренно-поисковая группа ОСВОД Солигорского района, работниками которой из воды был извлечен  утонувший мужчина 1981 года рождения. 

Фото: пресс-службы МЧС
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