В Слуцком районе школьники угнали микроавтобус

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В милицию поступило сообщение об угоне микроавтобуса Mercedes-Benz. Правоохранители ввели план "Перехват". Все несущие службу наряды были ориентированы на розыск угнанного автомобиля. Через какое-то время транспорт обнаружили. Угонщиками оказались двое 12-летних учеников местной школы., – рассказал sb.by