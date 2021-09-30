В Слуцком районе школьники угнали микроавтобус

Случай произошел 29 сентября в деревне Чижовка.
Фото: minobl.mvd.gov.by
В милицию поступило сообщение об угоне микроавтобуса Mercedes-Benz. Правоохранители ввели план "Перехват". Все несущие службу наряды были ориентированы на розыск угнанного автомобиля. Через какое-то время транспорт обнаружили. Угонщиками оказались двое 12-летних учеников местной школы.
– Во время опроса ребята пояснили, что по дороге из школы заметили пустой незапертый микроавтобус. Они решили поискать там сигареты, но их в авто не оказалось. Зато в замке зажигания были ключи, и школьники решили прокатиться. В силу возраста несовершеннолетние не будут привлечены к ответственности, но с ними и их родителями будет проведена профилактическая беседа, – рассказал sb.by официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.