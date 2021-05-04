В Слуцком районе при пожаре в собственном доме погибли пожилые супруги.
Трагедия произошла сегодня в 3:41 в деревне Беличи. Спасателям от очевидца поступило сообщение о возгорании частной собственности. По прибытии сотрудники МЧС наблюдали открытое горение кровли дома.
– На пожаре были обнаружены тела хозяина 1944 года рождения и его супруги 1940 года рождения. Пенсионеры проживали одни. В результате пожара огнем уничтожена крыша по всей площади, повреждены имущество и стены в жилых комнатах, закопчены стены в помещениях дома. Причины пожара и гибели устанавливаются, – сообщила sb.by официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.
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В Слуцком районе при пожаре погибли пожилые супруги
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