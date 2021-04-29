В Слуцком районе поздравляли старейшего работающего фельдшера – Героя Соцтруда

Гости желали известному медику здоровья и новых трудовых успехов. Да, он еще в строю, и праздники 92-летний медик встречает на рабочем месте! Феномен Сергея Шкляревского в том, что он 71 год верен своему призванию. О судьбе и достижениях Сергея Ивановича не раз писали в газетах, снимали телесюжеты. И в этом году поздравления он принял на рабочем месте. Профессия, по словам героя, дает жизненную энергию, как искреннее желание помогать людям., - говорит Герой Соцтруда. -Сергей Иванович Шкляревский с 1950 года работает заведующим Покрашевским фельдшерско-акушерским пунктом. С первых дней долгого трудового пути зарекомендовал себя чутким, внимательным и отзывчивым к людям человеком, хорошим организатором. Постоянно внедряет в практику достижения медицинской науки и передового опыта. По его инициативе в фельдшерско-акушерском пункте открыты зубной, физиотерапевтический, детский, терапевтический кабинеты, аптечный пункт. Много внимания уделяет организации профилактических осмотров населения, постоянно занимается вопросами снижения общей заболеваемости и производственного травматизма в трудовых коллективах, лечебно-профилактической помощи женщинам и детям. С 1969 года имеет 1-ю квалификационную категорию, отличник здравоохранения. Избирался делегатом третьего Всебелорусского народного собрания. Фотография с его именем занесена в Книгу славы района и Доску почета «Гордость Слутчины».Награжден двумя орденами Ленина, золотой медалью «Серп и Молот», медалью «За доблестный труд».Фото газеты "Слуцкі край"