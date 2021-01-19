В понедельник, 18 января, в Слуцком районе Минской области без электричества оставались 323 частных дома, 2 МТФ и котельная, информирует БЕЛТА.
– 18 января в 7:15 поступило сообщение об отключении электроэнергии в 6 населенных пунктах Слуцкого района Минской области. Без электроснабжения оставались 323 частных жилых дома, 2 МТФ и котельная. Для электроснабжения котельной был задействован передвижной электрогенератор КУП "Слуцкое ЖКХ", – рассказали в пресс-службе МЧС.
Электроснабжение потребителей было восстановлено в тот же день в 13:55.
Фото: pixabay.com
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В Слуцком районе без электричества оставались 323 частных дома, 2 МТФ и котельная
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