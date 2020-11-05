Оперативниками раскрыто особо злостное хулиганство, совершенное в апреле в Орше. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Ольги Чемодановой.
Инцидент произошел вечером 2 апреля в оршанском игровом клубе «Венеция». По данным следствия, компания избила и нанесла резаные раны 37-летнему жителю райцентра. Сразу задержать подозреваемых не удалось. Через время появилась информация о том, что в инциденте участвовал вор в законе по прозвищу Муму, за дело взялись оперативники ГУБОПиК МВД.
Выяснилось, что 37-летний пострадавший является так называемым смотрящим за Оршей по прозвищу Морозик. Оказалось, что криминальный авторитет Муму решил переделить сферы влияния и усилить свои позиции среди своих, с этой целью и было совершено нападение на "смотрителя" Орши.
На днях 46-летнего Муму задержали в Слуцке при силовой поддержке спецотряда быстрого реагирования МВД.
Также следователи установили личности трех соучастников. Один из них, 40-летний минчанин, на данный момент скрывается за границей и находится в розыске за уклонение от превентивного надзора.
Следователи дали правовую оценку действиям мужчин и признали их подозреваемыми по уголовным делам, возбужденным ранее по фактам совершения особо злостного хулиганства и причинения тяжкого телесного повреждения.
Криминальный авторитет Муму находится под стражей.
Подозреваемые проверяются на причастность к совершению иных преступлений в стране.
Видео: МВД Беларуси
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В Слуцке задержан криминальный авторитет
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