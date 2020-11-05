Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.62
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Слуцке задержан криминальный авторитет

В Слуцке задержан криминальный авторитет

Оперативниками раскрыто особо злостное хулиганство, совершенное в апреле в Орше. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Ольги Чемодановой.

Подписаться

   
Инцидент произошел вечером 2 апреля в оршанском игровом клубе «Венеция». По данным следствия, компания избила и нанесла резаные раны 37-летнему жителю райцентра. Сразу задержать подозреваемых не удалось. Через время появилась информация о том, что в инциденте участвовал вор в законе по прозвищу Муму, за дело взялись оперативники ГУБОПиК МВД.

Выяснилось, что 37-летний пострадавший является так называемым смотрящим за Оршей по прозвищу Морозик. Оказалось, что криминальный авторитет Муму решил переделить сферы влияния и усилить свои позиции среди своих, с этой целью и было совершено нападение на "смотрителя" Орши. 

На днях 46-летнего Муму задержали в Слуцке при силовой поддержке спецотряда быстрого реагирования МВД. 
Также следователи установили личности трех соучастников. Один из них, 40-летний минчанин, на данный момент скрывается за границей и находится в розыске за уклонение от превентивного надзора.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчин и признали их подозреваемыми по уголовным делам, возбужденным ранее по фактам совершения особо злостного хулиганства и причинения тяжкого телесного повреждения.

Криминальный авторитет Муму находится под стражей. 
Подозреваемые проверяются на причастность к совершению иных преступлений в стране.

Видео: МВД Беларуси
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Беларуси скорректирован порядок предоставления льготного кредита на учебу в вузе
Самый сильный человек России сдвинул самолет и установил рекорд
Доплеровский метеорологический радиолокатор заработает завтра в аэропорту Бреста
В Белгосфилармонии пройдет традиционный фестиваль искусств «Беларуская музычная восень»
Хотите стать гостями традиционной белорусской свадьбы и праздника мельников в Одельске? Гродненский район приглашает
Всебелорусский слет студенческих отрядов пройдет 13–15 ноября
Специалисты рассказали про опасное состояние психики при коронавирусе
Минздрав назвал симптомы, при которых пациенту сделают тест на COVID-19
Брал деньги, но работу не выполнял – в Витебске к полутора годам колонии приговорили бизнесмена
На съезде с Минской кольцевой автодороги грузовик сбил женщину на пешеходном переходе
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Звонкий мяч
Макей поучаствовал в церемонии гашения почтовой марки, выпущенной к 150-летию со дня рождения Фердинанда Рушица
Отделения "Белпочты" в Минске временно не работают по техническим причинам
Житель Житковичей нанес оскорбительные надписи на Государственный флаг и вывесил его на всеобщее обозрение
Лучшие организации здравоохранения в сфере пропаганды ЗОЖ названы в Минской области: кто оказался креативнее?
Россия снимает временные ограничения на поставки отдельных видов белорусской животноводческой продукции
Лукашенко поручил проработать вопрос об организации в Беларуси производства российской вакцины от коронавируса
В Слуцке задержан криминальный авторитет
Теннис. Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Германии
Водитель грузовика пытался незаконно ввезти более тонны сыра
Сотрудники Белорусского радио приняли участие в республиканской акции «Сад надежды – 2020»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿﻿Праздничный календарь
В Минске две машины после столкновения оказались на тротуаре
За взлом компьютерной сети Мингорисполкома задержаны двое мужчин
В Гомеле таксистов уличили в содействии проституции
Машина врезалась в остановку в Москве – пострадали две женщины и ребенок
Как правильно выбрать и использовать защитную маску и антисептик
Детекторы транспорта появятся на улицах Сурганова и Орловской в Минске
«Вот и вся сказка о красивой жизни» – Лукашенко о приглашении Польшей иностранных врачей для борьбы с COVID-19
«В ней очень неудобно!»: прогулялись по Гомелю и посчитали людей в масках
В Житковичском районе на пожаре из-за сигареты погибла сельчанка
Студенты медицинских вузов готовы помочь стране в пандемию
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Послушайте
Как правильно измерять температуру тела и интерпретировать результат – лайфхак от врача-валеолога
В Канаде из-за коронакризиса закрываются 15 газет
В Беларуси выздоровел и выписан 89 131 пациент с COVID-19
МИД Беларуси о ноте Литвы: нормальный диалог давно принесен в жертву геополитическим амбициям
«В планах мастерить кормушки для диких кабанов и косуль». Как работает единственное в Минске школьное лесничество
Конкурс "Дети – цветки жизни!". Голосование
Лукашенко о борьбе с COVID-19: всем окажем необходимую помощь
Президент: в процессе борьбы с COVID-19 в Беларуси нет необходимости введения жестких ограничений
Неизвестные стреляли по дому, в окне которого стоял плакат против Трампа
Биржа: 5 ноября доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
мнение
Михаил КУЧКО
Говорить должны люди, а не пушки
«Наш ребенок родился, когда мне было 19»: истории парней, которые рано стали отцами
Более половины людей заражаются коронавирусом от бессимптомных заболевших
Минздрав: введение дополнительных ограничительных мер в части противодействия распространению коронавируса на сегодня не планируется
Авторы
СКАНИРУЙТЕ