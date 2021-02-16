В Слуцке вынесли приговор парню, который напал на сотрудника ГАИ

Суд Слуцкого района вынес приговор в отношении молодого человека по уголовному делу о насилии над сотрудником органов внутренних дел, передает БЕЛТА.
– Обвиняемый, имея признаки алкогольного опьянения, в целях воспрепятствования законной деятельности инспектора ДПС отдела ГАИ Слуцкого РОВД применил к находившемуся в форменном обмундировании милиционеру насилие, – рассказали в пресс-службе Минского областного суда.
В суде отметили, что нападавший специально толкнул инспектора руками в грудь, а после ударил головой в область носа.
Сообщается, что обвиняемый не захотел проходить освидетельствование. Вместе с тем в течение года на него уже был составлен протокол за вождение в нетрезвом виде. Тогда ему назначили штраф и на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
С учетом всех обстоятельств суд назначил молодому человеку 2 года 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Обвиняемый лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. Также фигуранту предстоит выплатить штраф 100 БВ (2,9 тыс. рублей) в доход государства, а в пользу потерпевшего – 100 рублей материального возмещения морального вреда, причиненного преступлением.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
Фото: БЕЛТА
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