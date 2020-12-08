В Слуцке произошла авария, которая оставила без тепла и горячей воды 45 домов, 3 детских сада и 2 гимназии, пишет БЕЛТА.
– 7 декабря в 14:05 поступило сообщение о прорыве трубопровода теплотрассы диаметром 500 мм по улице Комсомольской, 3 в городе Слуцке. Без теплоснабжения и горячего водоснабжения оставались 45 многоквартирных жилых домов, 3 детских сада, 2 гимназии, родильное отделение Слуцкой центральной районной больницы и Слуцкий дом ребенка, – сообщили в пресс-службе МЧС.
Тепло- и горячее водоснабжение в домах горожан было восстановлено во вторник, 8 декабря, в полночь.
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В Слуцке произошел прорыв водопровода теплотрассы: без тепла и горячей воды остались 45 домов, 3 детских сада и 2 гимназии
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ