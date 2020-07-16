В Слуцке несовершеннолетний велосипедист попал под колеса автомобиля

Авария произошла в Слуцке около восьми вечера в среду 15 июля.





35-летняя автомобилистка за рулем «Форд Эскорт», выезжая со двора, пересекала перекресток улицы М.Богдановича и 1-го переулка М.Богдановича и совершила наезд на 16-летнего велосипедиста, рассказали в УВД Миноблисполкома.





По информации ГАИ, автомобилистка двигалась на разрешающий сигнал светофора. Велосипедист получил травмы и был госпитализирован.





По факту ДТП проводится проверка.

В МВД отметили, что с начала года на территории Минской области с участием несовершеннолетних велосипедистов произошло пять ДТП, при этом во всех авариях были виновны сами дети.