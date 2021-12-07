В сложных погодных условиях ГАИ призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными

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Госавтоинспекция призывает подготовить транспортные средства к эксплуатации при низких температурах. Особенно это касается автомобилей с дизельным двигателем.– дали совет в ГАИ.Необходимо проверить и уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя, использовать специальное зимнее дизельное топливо, проверить зарядку аккумуляторной батареи и исправность системы отопления. Перед началом движения не стоит забывать про очистку стекол, зеркал и фар от снега и льда, нужно заполнить специальный бочок стеклоомывающим средством.Госавтоинспекция напомнила о важности соблюдения повышенных мер безопасности на зимней дороге:емых участках дорог.В ГАИ призывают отказаться от совершения резких маневров и торможений, особенно около пешеходных переходов и на закруглениях дорог, выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал. Пристегнуты должны быть все находящиеся в авто люди.Пешеходам важно понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь любого транспорта, при применении экстренного торможения авто может уйти в неуправляемый занос. В связи с этим пешеходам не следует рисковать собственной безопасностью, переходить дорогу нужно в установленных местах, убедившись, что все автомобили успели остановиться. В условиях слабой видимости необходимо обозначить себя с помощью световозвращающих элементов.Сотрудники ГАИ всегда готовы помочь водителям и пешеходам, попавшим в трудную ситуацию на дороге. О таких случаях милиционеры просят сообщать на линию 102. Также уточняется, что организован круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети для обеспечения безопасных условий движения и своевременной организации работ по ликвидации зимней скользкости.