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В сложных погодных условиях ГАИ призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными

На фоне наступления зимы и похолодания ГАИ напомнила основные правила безопасного движения для водителей и пешеходов. Об этом сообщают на официальном сайте МВД. 

Архивное фото

Госавтоинспекция призывает подготовить транспортные средства к эксплуатации при низких температурах. Особенно это касается автомобилей с дизельным двигателем.

– Отправляясь в дорогу, особенно на дальние расстояния, тщательно проверьте авто и убедитесь в его исправности, дабы не попасть в неприятную ситуацию прямо во время пути, – дали совет в ГАИ.

Необходимо проверить и уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя, использовать специальное зимнее дизельное топливо, проверить зарядку аккумуляторной батареи и исправность системы отопления. Перед началом движения не стоит забывать про очистку стекол, зеркал и фар от снега и льда, нужно заполнить специальный бочок стеклоомывающим средством. 

Госавтоинспекция напомнила о важности соблюдения повышенных мер безопасности на зимней дороге:

– Учитывайте, что состояние проезжей части на протяжении маршрута может меняться. Движение может быть затруднено на спусках, подъемах и закруглениях, а также на продуваемых участках дорог.

В ГАИ призывают отказаться от совершения резких маневров и торможений, особенно около пешеходных переходов и на закруглениях дорог, выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал. Пристегнуты должны быть все находящиеся в авто люди. 

Пешеходам важно понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь любого транспорта, при применении экстренного торможения авто может уйти в неуправляемый занос. В связи с этим пешеходам не следует рисковать собственной безопасностью, переходить дорогу нужно в установленных местах, убедившись, что все автомобили успели остановиться. В условиях слабой видимости необходимо обозначить себя с помощью световозвращающих элементов.

Сотрудники ГАИ всегда готовы помочь водителям и пешеходам, попавшим в трудную ситуацию на дороге.  О таких случаях милиционеры просят сообщать на линию 102. Также уточняется, что организован круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети для обеспечения безопасных условий движения и своевременной организации работ по ликвидации зимней скользкости. 
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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