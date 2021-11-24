В Словакии выявили максимальное число случаев заражения коронавирусом за пандемию

Как сообщает STV, из общего числа новых заболевших коронавирусной инфекцией пациенты, отказавшиеся от прививки, составляют по меньшей мере 70%. За минувшие сутки в стране инфекция унесла жизни 71 человека. За все время в Словакии умерли 14 056 пациентов, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19.26 декабря минувшего года в стране начали прививать против коронавируса. Полный курс вакцинации прошли порядка 2,5 млн жителей. В Словакию поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson.