В Слонимском районе произошло смертельное ДТП

Подробности аварии sb.by рассказала– рассказала представитель Госавтоинспекции.Предварительно установлено, что водители были трезвыми. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома

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