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  2. В Слонимском районе произошло смертельное ДТП

В Слонимском районе произошло смертельное ДТП

30 августа в результате столкновения легковушки с фурой погиб мужчина. 


Подробности аварии sb.by рассказала cтарший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома Анастасия Бурнос.

– 30 августа в 16:50 вблизи деревни Чемеры 40-летний водитель "Мазды" (житель города Барановичи) двигался по дороге Р-99 Барановичи – Гродно в направлении городского поселка Зельва со стороны Слонима. На 61-м км он выехал на встречку, где столкнулся с фурой DAF, за рулем которой был 49-летний минчанин. Он не пострадал. Владелец автомобиля Mazda скончался на месте. Пассажиров в его авто не было, оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности, – рассказала представитель Госавтоинспекции. 

Предварительно установлено, что водители были трезвыми. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка. 

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома 
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